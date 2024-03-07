Названа цена Lada Vesta с мотором 1,8 л и CVT для России, стоимость для Беларуси пока не озвучена

18:38 2024-03-07
Названа цена Lada Vesta с мотором 1,8 л и CVT для России, стоимость для Беларуси пока не озвучена

Российский автомобильный холдинг АвтоВАЗ официально сообщил о начале отгрузок дилерам новой модификации Lada Vesta. Главные особенности машины — 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с. и бесступенчатый CVT-вариатор.

Как сообщили представители АвтоВАЗа, стоимость нового автомобиля будет стартовать от 1 588 900 рублей — за столько будет продаваться базовая комплектация с кузовом «седан», она называется Comfort. Известно, начало продаж запланировано на 11 марта.

Одним из особенностей вариатора, устанавливаемого на новую версию Lada Vesta, является его усовершенствованная конструкция для дополнительной адаптации к сложным условиям эксплуатации. Так, агрегат изготовлен в доработанном корпусе с изменившимся расположением опор, благодаря чему удалось добиться повышения уровня акустического комфорта. Также установлена обновленная программа управления. Трансмиссия способна функционировать в режиме имитации семи виртуальных скоростей.

У модернизированного силового агрегата объемом 1,8 л — новая поршневая группа. Ее особенность состоит в гарантированном отсутствии контакта с переработанными форсунками, клапанами, крышкой головки блока цилиндров. Двигатель был специально доработан для максимальной совместимости с роботизированной трансмиссией. Производство данных силовых агрегатов началось в Тольятти лишь в декабре минувшего года.

Представители АвтоВАЗа утверждают, что новая Lada Vesta будет самой доступной по цене двухпедальной машиной в России. При этом стоимость данного автомобиля с роботизированной трансмиссией в других комплектациях пока не озвучена. Предполагается, что CVT-вариатор будет доступен у Lada Vesta со всеми типами кузова.

Учитывая близость отношений России и Беларуси, можно предположить, что белорусский рынок станет одним из ключевых экспортных регионов сбыта для новинки от АвтоВАЗа. Однако к настоящему моменту цена Lada Vesta для Беларуси не озвучивалась. Можно предположить, что она будет рассчитываться в белорусских рублях по текущему курсу на основании стоимости данного автомобиля в России.

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