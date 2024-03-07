Получаем всходы моркови всего за три дня: советы экспертов

Семена моркови собираем в мешочек из ткани и завязываем, затем надо закопать его где-нибудь на участке.

Через 10 дней мешочек выкапывают, за это время семена моркови хорошенько разбухают.

Теперь семена следует положить в миску или тарелку, слегка присыпать крахмалом, чтобы они не слипались.

После этого можно сажать разбухшие семена по одному, выдерживая нужное расстояние между ними.

Уже на этом этапе станут заметны все некачественные семена – те, что так и не набухли, а значит, не смогут прорасти.