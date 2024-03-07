Если заметили, что помидоры и огурцы замедлили рост в теплице, примените эти советы

Такая причина может заключаться в недостаточном количестве солнечного света, без которого растения не могут нормально развиваться.
При обустройстве грядок в теплице и посадке растений необходимо убедиться, что на них не падает тень от деревьев и построек.
Томаты и огурцы могут плохо расти из-за бедной почвы. За несколько лет она истощается, поэтому ее нужно периодически менять.
Еще одна причина плохого роста кроется в нехватке углекислого газа. В этом случае можно поставить в теплице бочку с травой, залитой водой для брожения.
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