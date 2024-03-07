Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

20:56 2024-03-07
Дефицит картофеля в рационе способен вызвать нехватку витаминов в организме

Учёные выяснили, что нежелание употреблять в пищу картофель чревато дефицитом важнейших микроэлементов.

Группа исследователей из американского медколледжа имени Эйнштейна провела эксперимент, в рамках которого две группы людей получали питание одинаковой калорийности.

Рацион групп был разный: участники одной из них получали пищу с высоким содержанием картофельного крахмала, в то время как другая группа питалась злаковыми продуктами.

По итогам эксперимента стало известно, что члены группы, питавшейся злаковыми, испытывали дефицит калия, витаминов B6 и C. Также у представителей данной группы выявили нехватку клетчатки в организме.

Сотрудники медицинского колледжа имени Эйнштейна призвали не верить в слухи о том, что питание картофелем может привести к ожирению и развитию сахарного диабета.

Авторы исследования напомнили, что большинство продуктов нельзя разделить на полезные и опасные для организма, а набор лишнего веса зачастую обусловлен компульсивным перееданием.

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