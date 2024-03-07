В Ираке обнаружился затерявшийся древний город под водой

Поселение нашли на территории современного города Кемуне. Археологи считают, что это был центр империи Миттани в период с 1550 по 1350 год до н.э. У города было очень выгодное расположение – на берегу реки Тигр.

Среди уцелевших районов, обнаруженных при отступлении воды – большой дворец, башни, несколько крупных зданий. Ученые полагают, что город назывался Закику. Его крепостные стены сделаны из сырцового кирпича, высушенного на солнце. Тем не менее, они очень хорошо сохранились.

Археологи говорят, что город был разрушен во время землетрясения. Верхние части стен, вероятно, упали на здания, что позволило им уцелеть и сохраниться до наших дней.

Во время раскопок на территории древнего города обнаружены керамические сосуды, таблички с клинописными надписями. Возможно, это образцы переписки. Все это тысячелетиями находилось под водой.

Археологам пришлось работать очень быстро, поскольку не было точно известно, когда вода начнет подниматься. Руины покрыли пластиком и засыпали гравием, чтобы защитить стены от разрушения. На данный момент город снова полностью затоплен.