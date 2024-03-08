Легкий способ уничтожения белокрылки на огороде

Насекомое хорошо приспосабливается к почве и климату, быстро адаптируется к любым условиям, поэтому оно широко распространено.

Белокрылка питается растительным соком, мешая развитию культур и делая их уязвимыми перед болезнями.

Самка откладывает яйца на нижней части листьев и выводит потомство до 15 раз за год. На атаку белокрылок указывает опадение листьев растений.

Для борьбы с вредителем после сбора урожая растительные остатки нужно присыпать землей.

В период вегетации землю в теплице и открытый грунт обрабатывают препаратом Инта-Вир, разбавляя его в соотношении 1:10.