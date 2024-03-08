Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс рассказала об «ужасном» опыте общения с Дональдом Трампом

Звезда фильмов для взрослых ранее утверждала, что это был опыт по обоюдному согласию, но теперь утверждает, что Трамп на самом деле "загнал ее в угол и трахнул в своем гостиничном номере".

В документальном фильме Дэниэлс поделилась, что она все еще винит себя за то, что не закрыла Трампа. Новые подробности появились на фоне утверждения Трампа кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.

В новом документальном фильме о ее сексуальном контакте 2006 года с бывшим президентом США Дональдом Трампом Сторми Дэниелс раскрывает больше подробностей о том, что якобы произошло. Премьера документального фильма под названием "Сторми" состоится на телеканале Peacock 18 марта.

Почти двухчасовой документальный фильм, спродюсированный Эрин Ли Карр и поставленный Сарой Гибсон, включает интервью с такими известными голливудскими знаменитостями, как Сет Роген и Джимми Киммел, а также с несколькими членами семьи и друзьями Дэниелс.

Есть также свидетельства таких журналистов, как Оливия Нуцци и Денвер Никс, которые начали встречаться с Дэниэлс, когда они вместе работали над проектом.

В "Сторми" звезда фильмов для взрослых поделилась подробностями периода до своей судьбоносной встречи с Трампом и результатами своего судебного процесса.

Это включает в себя предполагаемую тайную выплату в размере 130 000 долларов, о которой впервые сообщила the Wall Street Journal. Прокуроры утверждают, что Трамп выплатил Дэниэлс компенсацию, чтобы успокоить ее незадолго до президентских выборов 2016 года.

Деньги от урегулирования были в конечном итоге использованы против Трампа в федеральном судебном процессе за фальсификацию деловых записей.

Бизнесмену было предъявлено обвинение, поскольку прокуратура утверждала, что выплата была частью его схемы "поймай и убей".

Трамп неоднократно отрицал, что был знаком со Сторми или платил ей, но его бывший адвокат Майкл Коэн дал показания под присягой, что Трамп распорядился о выплате.

Во время интервью 2018 года телеканалу CBS "60 минут" Дэниелс поделилась своей версией предполагаемого сексуального контакта с Трампом.

В то время она утверждала, что это было по обоюдному согласию, но в новом документальном фильме она сказала, что на самом деле это сильно отличалось от ее первоначального рассказа.

Согласно Los Angeles Times, Дэниэлс утверждала, что после их первой встречи в его гостиничном номере она ненадолго воспользовалась ванной, а когда вышла, бизнес-магнат загнал ее в угол.

Сторми сказала: "Я не помню, как я оказалась на кровати, а потом, следующее, что я помню, он трахался и говорил мне, какая я замечательная. Это было ужасно. Но я не сказала "нет"."

Позже в документальном фильме Дэниелс пояснила, что она по-прежнему настаивает на том, что Трамп не насиловал ее, потому что на самом деле она никогда не говорила "нет" и не отталкивала его.

Она отметила: "Но я не сказала "нет", потому что мне снова было 9 лет". Дэниелс использовала это, чтобы сослаться на свой опыт сексуального насилия со стороны соседки в детстве, о котором она ранее рассказала в своих мемуарах "Полное раскрытие".

В новом документальном фильме Дэниелс рассказала, что она все еще винит себя за то, что не сказала Трампу "нет", и ей трудно двигаться дальше.

Она сказала: "По сей день я виню себя и не простила себя за то, что не отключила его в тот момент, так что, возможно, заставила его сделать паузу, прежде чем он попробовал это с кем-то другим".

Звезда фильмов для взрослых также сказала, что чувствует себя "частично ответственной" за всех женщин, на которых Трамп мог напасть после нее. Политик столкнулся с чередой обвинений за годы до и после того, как Дэниэлс впервые обнародовала обвинения от бывшей модели Эми Доррис и писательницы Наташи Стойнофф.

Выход нового документального фильма Дэниэлс состоится сразу после Супервторника, который, казалось бы, подтвердил победу Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах против Джо Байдена. Его последняя соперница, Никки Хейли, официально объявила о завершении своей предвыборной кампании.

Трамп отреагировал на новый документальный фильм Дэниэлс через представителя предвыборной кампании Стивена Чанга.

Согласно LA Times, он сказал: "Единственное, на что можно положиться на Сторми Дэниэлс, - это изменить свою историю, когда можно заработать деньги. Она уже крупно проиграла в суде и должна президенту Трампу более 600 000 долларов за клевету на него — ни одну из которых она не заплатила ".

Чанг добавил: "Она НИКОГДА не говорила правду о президенте Трампе, и этот "документальный фильм" - просто последний шанс, малобюджетное фэнтезийное продолжение для бывшей псевдознаменитости. Она в очередной раз навлекла на себя огромную юридическую ответственность и вскоре будет привлечена к ответственности."

В новом документальном фильме Дэниелс также рассказала об обращении, которому она подвергалась с тех пор, как впервые обвинила Трампа.

Она сказала, что подвергалась жестоким домогательствам и получала угрозы настолько жестокие, что это вызвало опасения, что ей или ее дочери действительно может быть причинен вред.

Автор также рассказала о своем опыте общения со своим предыдущим адвокатом Майклом Авенатти, который был осужден за кражу доходов от книги Дэниелс два года назад.

Авенатти даже подала апелляцию на приговор суда, но в среду он был единогласно оставлен в силе федеральным апелляционным судом.

Несмотря на негативное отношение, которому она подверглась, Дэниелс говорит, что отказывается молчать о своем опыте общения с Трампом и о том, как система правосудия подвела ее.

Она сказала: "Я здесь сегодня, чтобы рассказать свою историю, и даже если я просто изменю мнение нескольких людей, это прекрасно. Если нет, то, по крайней мере, моя дочь может оглянуться назад и узнать правду ".