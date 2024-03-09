Самолет United сбросил шины при вылете из SFO, разбивая машины

16:55 2024-03-09
Самолет United сбросил шины при вылете из SFO, разбивая машины

Самолет United Airlines, вылетающий из международного аэропорта Сан-Франциско в четверг утром, потерял одну из шин вскоре после взлета.

Упавшая шина повредила несколько автомобилей на стоянке для сотрудников Международного аэропорта Сан-Франциско, но никто на земле не пострадал. В заявлении Федерального управления гражданской авиации говорится, что оно расследует причину аварии.

Инцидент произошел около 11:35 утра, когда рейс 35 авиакомпании United направлялся в Осаку, Япония, по словам Дуга Якеля, представителя аэропорта SFO.

Он подтвердил, что пострадавших нет, но сказал, что взлетно-посадочная полоса была ненадолго перекрыта для уборки упавших обломков и потом возобновила регулярную работу.

По словам представителя LAX Дэя Левина, рейс успешно приземлился в Лос-Анджелесе в 13:23.

Неисправным самолетом был Boeing 777, который спроектирован для безопасной посадки даже с отсутствующим или поврежденным шасси, говорится в заявлении United Airlines. На борту самолета находились 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре пилота, но авиакомпания не сообщила о пострадавших.

"Мы организуем заказ нового самолета для продолжения этого рейса для наших клиентов", - заявили в United.

Американские регулирующие органы в настоящее время расследуют меры контроля качества Boeing после того, как ранее в этом году в середине полета вышла из строя дверная пробка на самолете 737 Max.

Сообщений о посадках других самолетов United в связи с этим событием пока не поступало.

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