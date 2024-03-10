Автомобильная перемотка: самые дикие автомобили

15:27 2024-03-10
Автомобильная перемотка: самые дикие автомобили

Посмотрите на некоторые автомобили, покрытые ржавчиной от легкой до безумно дикой.

Проект под названием #PaintisDead сочетает в себе ливрею Martini и обертку от ржавчины, придавая ему вид гоночного автомобиля.

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Похоже, что краска испортилась, но пошло еще хуже, и вы знаете, что по иронии судьбы под выцветшей матовой пленкой грунтовки скрывается идеальная покраска.

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Несмотря на то, что этот Camaro Z / 28 не является моделью 2020 года выпуска, он отражает суть последних нескольких месяцев и по-прежнему выглядит довольно круто.

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Покрытие от ржавчины на этом заряженом авто многовато, особенно если учесть, что стекла, похоже, не тонированы.

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BMW i8 за ~ 150 000 долларов и покрывает пленка от ржавчины с декором ржавчины, и это кажется опасным.

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General Lee, Dodge 1969 года выпуска, Charger, который в последнее время горячо обсуждается из-за флага конфедерации на крыше.

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Что вы делаете, когда у вас есть 707-сильный Challenger Hellcat?

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