Автомобильная перемотка: самые дикие автомобили

Проект под названием #PaintisDead сочетает в себе ливрею Martini и обертку от ржавчины, придавая ему вид гоночного автомобиля.

Похоже, что краска испортилась, но пошло еще хуже, и вы знаете, что по иронии судьбы под выцветшей матовой пленкой грунтовки скрывается идеальная покраска.

Несмотря на то, что этот Camaro Z / 28 не является моделью 2020 года выпуска, он отражает суть последних нескольких месяцев и по-прежнему выглядит довольно круто.

Покрытие от ржавчины на этом заряженом авто многовато, особенно если учесть, что стекла, похоже, не тонированы.

BMW i8 за ~ 150 000 долларов и покрывает пленка от ржавчины с декором ржавчины, и это кажется опасным.

General Lee, Dodge 1969 года выпуска, Charger, который в последнее время горячо обсуждается из-за флага конфедерации на крыше.