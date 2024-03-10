Отпечатки рук - главная головная боль водителей Tesla Cybertruck

Некоторые владельцы Tesla Cybertruck заметили, что на их новых автомобилях из нержавеющей стали есть небольшие пятнышки ржавчины.

Некоторые из них прибегли к использованию чистящего средства Barkeepers Friend для удаления пятен.

Но даже хлопоты по техническому обслуживанию не могут успокоить новых владельцев Cybertruck.

Вы годами ждали грузовик своей мечты, томясь в списке ожидания. Но когда ваш Cybertruck за 100 000 долларов наконец прибывает, двери покрываются пятнами, когда вы их открываете, а пятнышки ржавчины портят внешнюю поверхность из нержавеющей стали.

Tesla поставила свою первую дюжину Cybertruck в ноябре, но большинство людей начали получать свои автомобили только в начале этого года. Цена электрического пикапа составляет от 60 990 до 99 990 долларов, в зависимости от комплектации.

Премиум-версия грузовика имеет ориентировочный запас хода 320 миль и может разгоняться с 0 до 60 миль в час за 2,6 секунды.

Через несколько месяцев после начала поставок некоторые участники форума владельцев Cybertruck начали жаловаться на пятна ржавчины на автомобиле.

Инженер Tesla быстро подключился к X, чтобы объяснить, что ржавел не сам металл Cybertruck, заявив, что автомобиль просто собирает поверхностные загрязнения.

Инженер Уэс Моррилл сказал, что оранжевые пятна, очевидно, были вызваны ржавчиной металлических частиц, которые могли попасть на завод или при транспортировке по железной дороге. Он заверил обеспокоенных клиентов, что загрязнение поверхности можно легко удалить.

По мере того, как все больше и больше нетерпеливых владельцев Cybertruck начали получать свои автомобили, группы Facebook и онлайн-форумы, посвященные Cybertruck, стали наводняться просьбами дать конкретные рекомендации по очистке, чтобы предотвратить попадание пыли, ржавчины и другой серьезной проблемы, связанной с корпусом из нержавеющей стали, - отпечатков рук.

Cybertruck - первый автомобиль из нержавеющей стали, выпущенный с тех пор, как DMC произвела DeLorean из нержавеющей стали, а позже остановила производство в 1982 году. Известно, что металл сложен в обработке и склонен к образованию пятен.

Некоторые владельцы Cybertruck перепробовали все, от Windex до более жестких чистящих средств. Наиболее рекомендуемым средством стало одно распространенное чистящее средство — Barkeepers Friend, которое Моррилл также рекомендовал в своем X post.

На YouTube люди рекомендуют средство Soft Cleanser. Чистящее средство стоимостью менее 10 долларов проникает в верхний слой металла и удаляет тонкий слой с въевшимися в него пятнышками ржавчины.

Трое владельцев Cybertruck сказали, что они уже использовали Barkeepers Friend для удаления пятен на своих автомобилях, приписывая чистящему средству устранение всех дефектов. Четвертый владелец заказал очиститель вскоре после того, как увидел, что группы Facebook в восторге от него, и сказал, что планирует использовать его в дальнейшем.

"Я видел рекламу множества Barkeepers Friend, но я даже не знаю, что это такое, а раньше я работал с автомобилями", - сказал Джей Ларсон, владелец Cybertruck в Аризоне, который ранее подробно описывал транспортные средства.

Хотя очистка растворителями может быть быстрым решением проблемы грязных Cybertruck, четверо новых владельцев заявили, что они уже упаковали свои автомобили или находятся в процессе упаковки.

Автомобиль полностью покрывается виниловой пленкой. Часто они имеют другой цвет или отделку, чтобы придать автомобилю уникальный вид, а также служить защитным слоем.

Даже по сниженным спонсорским ценам такие накладки могут стоить свыше 5000 долларов - в дополнение к 99 990 долларам за сам Cybertruck.

Некоторые владельцы, такие как Ларсон, просто купили обертку, чтобы их Cybertruck выделялись. Он выбрал синий матовый.

Но другие обратились к упаковке в качестве профилактической меры против пятен и разводов, стремясь свести к минимуму уход за нержавеющей сталью.

Уин Крамер, владелец Cybertruck из Калифорнии, который приобрел свой автомобиль в феврале, выбрал прозрачную упаковку PPF, которая обошлась ему примерно в 5000 долларов.

"Я купил фильтр PPF исключительно для снятия отпечатков пальцев. Это был магнит для снятия отпечатков пальцев, который сводил меня с ума", - рассказал он BI о своем новом грузовике. "Отпечатки пальцев, конечно, смываются, и я использовал салфетки Windex, но мне не следовало этого делать. Это своего рода отстой, поэтому обертка была моим способом обойти это ".

Дополнительное техническое обслуживание не является полной неожиданностью для опытных владельцев Tesla, многие из которых взяли на себя роль первых пользователей.

"Я действительно чувствую, что Tesla могла бы дать нам больше рекомендаций по такого рода вещам", - сказал Ван, имея в виду техническое обслуживание Cybertruck. "Такое ощущение, что мы остаемся в неведении и вынуждены вслепую экспериментировать самостоятельно.

"Но это своего рода стандарт для Tesla", - добавил он. "Они позволяют другим разбираться с перегибами по ходу дела".

Другие владельцы отметили, что автомобили более высокого класса нередко требуют небольшого дополнительного обслуживания.

"Чем больше денег вы тратите, тем больше о них заботитесь", - сказал Кремер, который также владеет Porsche Taycan Turbo. "Отчасти это вполне естественно при сделанных инвестициях. На данном этапе Cybertruck - это автомобиль тех, кто любит автомобили. "

Цена Cybertruck ниже, чем у большинства автомобилей класса люкс, но у него, безусловно, та же клиентура. Возможно, так будет продолжаться недолго. Если Tesla достигнет амбициозных производственных целей Маска по производству Cybertruck, Tesla, вероятно, столкнется с менее снисходительными покупателями, сказал БИ-би-си автомобильный аналитик Айвен Друри.

"Когда у вас редкая и экзотическая машина, люди готовы со многим мириться", - сказал он. "Это будет неправдой, если это станет таким же обычным явлением, как что-то вроде Camry. Обычные люди не хотят тратить это время. "

Но на данный момент эти водители говорят, что грузовик стоит тех неудобств, которые он может принести.

"Tesla - лучшая машина на дороге. Это лучшая машина для вождения", - сказал Грин. "Впечатления от вождения просто отличные".