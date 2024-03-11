В Новополоцке водитель оказался заблокирован после столкновения с деревом

Вечером 10 марта на улице Якуба Колоса в Новополоцке белорус 1986 года рождения за рулём Volkswagen Passat врезался в дерево. На место ДТП оперативно прибыл наряд спасателей.

Сотрудники МЧС обнаружили, что водитель не в состоянии выбраться из автомобиля, ввиду чего спасателям пришлось экстренно деблокировать мужчину.

Во время операции по спасению водителя вокруг автомобиля была создана пенная подушка, предотвращающая возможное возгорание машины.