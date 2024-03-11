В Витебске 14-летняя школьница попала под колёса машины

Инцидент произошёл вечером 10 марта на улице Титова в Витебске. 14-летняя девочка переходила через дорогу и была сбита автомобилем "ГАЗ", которым управлял 61-летний мужчина.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована с травмами, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Характерно, что в машине, попавшей в ДТП, был установлен видеорегистратор.

На записи с регистратора заметно, что в момент аварии солнце светило в камеру. Предполагается, что водитель мог потерять управление из-за плохой видимости.