В Солнечной системе нашли 3 новых луны, вращающихся вокруг Урана и Нептуна

Группа чилийских астрономов при помощи Магелланова телескопа открыла новый спутник Урана. Небесное тело получило название S/2023 U1 и имеет диаметр 8 километров.

Также с помощью телескопа Subaru были открыты два новых спутника Нептуна: S/2002 N5 и S/2021 N1. Первый совершает оборот вокруг планеты за 9 лет, в то время как второму требуется на это порядка 27 лет.

Благодаря новым открытиям сейчас астрономам известны 28 спутников Урана и 16 Нептуна.