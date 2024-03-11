Цену на внедорожник Deepal G318 объявят 18 марта

Ожидается, что предзаказ Deepal G318 стартует 18 марта, тогда же объвят стоимость гибридного внедорожника китайского производства. По мнению инсайдеров, цены на новый Deepal будут начинаться от 42 тысяч долларов.

По габаритам Deepal G318 существенно превосходит Land Cruiser Prado и приближается к размерам Land Cruiser 300. При этом новинка от Deepal обладает гибридной силовой установкой.

Под капотом Deepal G318 находится полуторалитровый турбомотор и два электромотора, способных выдавать 430 лошадиных сил.