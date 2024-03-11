В Минске произошло ДТП с участием трамвая и Volkswagen

Вечером 11 марта возле дома №17 по улице Долгобродской в Минске произошло столкновение трамвая и автомобиля Volkswagen. Предполагается, что виновником ДТП является водитель легкового авто, который не убедился в безопасности пересечения трамвайных путей.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома опубликовало фотографию, на которой запечатлены последствия столкновения Volkswagen с трамваем. На фото заметно, что в машине выбиты стёкла и повреждена магнитола.

После аварии водитель легкового автомобиля был экстренно госпитализирован для диагностики травм и оказания первой помощи. В настоящий момент сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.