В Минске произошло ДТП с участием трамвая и Volkswagen

20:17 2024-03-11
В Минске произошло ДТП с участием трамвая и Volkswagen

Известно, что водитель легкового автомобиля выехал на путь следования трамвая, тем самым спровоцировав аварию.

Вечером 11 марта возле дома №17 по улице Долгобродской в Минске произошло столкновение трамвая и автомобиля Volkswagen. Предполагается, что виновником ДТП является водитель легкового авто, который не убедился в безопасности пересечения трамвайных путей.

Пресс-служба ГУВД Мингорисполкома опубликовало фотографию, на которой запечатлены последствия столкновения Volkswagen с трамваем. На фото заметно, что в машине выбиты стёкла и повреждена магнитола.

После аварии водитель легкового автомобиля был экстренно госпитализирован для диагностики травм и оказания первой помощи. В настоящий момент сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

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