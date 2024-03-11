Китай хочет обогнать NASA в доставке грунта с Марса на Землю

20:26 2024-03-11
Китай хочет обогнать NASA в доставке грунта с Марса на Землю

В руководстве космических технологий Китая CAST сообщили о намерениях исследовать марсианский грунт.

Представитель CAST Сунь Цзэчжоу утверждает, что к 2030 году Китай планирует отправить на Марс космический аппарат "Тяньвэнь-3", который способен собрать и доставить на Землю образцы грунта красной планеты.

Характерно, что ранее руководство NASA сообщило, что американский проект Mars Sample Return Mission по сбору марсианского грунта столкнулся с трудностями из-за нехватки финансирования и просчётах при планировании миссии.

Ожидается, что китайский проект по изучению грунта Марса будет реализован быстрее, чем американская миссия MSRM. В случае успеха китайские учные получат возможность изучить структуру марсианской почвы, что прольёт свет на историю формирования данной планеты.

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