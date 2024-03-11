Компания BMW разрабатывает обувь для участников Олимпиады-2026

Известно, что инженеры BMW разрабатывают шипованную обувь для немецких спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде-2026 в Италии.

Обувь разрабатывается для атлетов, выступающих в дисциплинах "бобслей", "скелетон" и "санный спорт". Для создания обувных шипов BMW намеревается использовать специализированное металлическое напыление.

Немецкие спортсмены успели протестировать прототип шипованной обуви от BMW в рамках Кубка мира. Испытатели высоко оценили разработку компании, однако ожидается, что к Олимпийским играм 2026 года BMW доведёт концепцию своей спортивной обуви до оптимального результата.