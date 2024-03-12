Какая женщина стала прототипом знаменитой статуи Свободы в Америке

Изабель Бойе родом из Парижа, отец был выходцем из Африки, мать - родилась в Англии.

В 20 лет девушка вступила в брак с мужчиной, который был на 30 лет старше ее. Речь идет об Исааке Зингере, том самом, который изобрел швейную машинку.

У пары родилось шестеро детей. Когда Зингер умер, его супруга стала самой богатой дамой Америки.

Прошло несколько лет, Изабель второй раз вышла замуж. Теперь это был известный скрипач. От нового мужа она получила титул графини.

Когда Изабель было около 40 лет, она завела знакомство со скульптором, который работал над созданием известного американского монумента.

Он искал лицо, которое станет символом свободы США, и выбрал в качестве модели Изабель.

Эта женщина умерла в возрасте 62 лет в Париже. Знаменитая статуя Свободы в Америке стоит по сей день, и ее знают во всем мире.