Какая женщина стала прототипом знаменитой статуи Свободы в Америке

11:10 2024-03-12
Какая женщина стала прототипом знаменитой статуи Свободы в Америке

У статуи Свободы лицо Изабель Бойе, которая в свое время была самой богатой женщиной в США и носила титул графини.

Изабель Бойе родом из Парижа, отец был выходцем из Африки, мать - родилась в Англии.

В 20 лет девушка вступила в брак с мужчиной, который был на 30 лет старше ее. Речь идет об Исааке Зингере, том самом, который изобрел швейную машинку.

У пары родилось шестеро детей. Когда Зингер умер, его супруга стала самой богатой дамой Америки.

Прошло несколько лет, Изабель второй раз вышла замуж. Теперь это был известный скрипач. От нового мужа она получила титул графини.

Когда Изабель было около 40 лет, она завела знакомство со скульптором, который работал над созданием известного американского монумента.

Он искал лицо, которое станет символом свободы США, и выбрал в качестве модели Изабель.

Эта женщина умерла в возрасте 62 лет в Париже. Знаменитая статуя Свободы в Америке стоит по сей день, и ее знают во всем мире.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
20:05

Андрей Ткачёв

В Ивацевичском районе подросток пострадал при столкновении Citroen с отбойником

В Ивацевичском районе подросток пострадал при столкновении Citroen с отбойником

Авария произошла вечером 11 марта на 178-ом километре трассы М1 в Брестской области.
Андрей Ткачёв
19:52

Андрей Ткачёв

В Пинске Audi сбила женщину на пешеходном переходе

В Пинске Audi сбила женщину на пешеходном переходе

В результате аварии пострадавшая получила серьёзные травмы и была экстренно госпитализирована.
Андрей Ткачёв
19:43

Андрей Ткачёв

Учительница химии самостоятельно потушила пожар в минской школе

Учительница химии самостоятельно потушила пожар в минской школе

Преподавательница обнаружила возгорание на третьем этаже школы №218 города Минска, самостоятельно потушив бушующее пламя.
Андрей Ткачёв
19:31

Андрей Ткачёв

Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

Приложение облачного хранилища OneDrive теперь можно удалять на последней версии операционной системы Windows.
Андрей Ткачёв
16:36

Андрей Ткачёв

Midjourney получила функцию генерации изображений с одинаковым персонажем

Midjourney получила функцию генерации изображений с одинаковым персонажем

В Midjourney добавили команду, позволяющую создавать картинки с персонажами, которые уже ранее были сгенерированы нейросетью.
Андрей Ткачёв
16:25

Андрей Ткачёв

Пентагон опроверг все свидетельства НЛО, запечатленные в США

Пентагон опроверг все свидетельства НЛО, запечатленные в США

Минобороны США обнародовало доклад, в котором даётся оценка всем случаем свидетельств НЛО в небе над американским государством.
Андрей Ткачёв
16:17

Андрей Ткачёв

В Подмосковье мужчина напал на слабослышащую женщину-водителя такси

В Подмосковье мужчина напал на слабослышащую женщину-водителя такси

В подмосковном городе Дмитрий участник дорожного движения совершил нападения на женщину за рулём такси.