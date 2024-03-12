Белорус хотел купить мотоцикл «Урал», но перевёл деньги мошеннику

Продавец "Урала" утверждал, что его мотоцикл был приобретён 40 лет назад и имеет пробег менее 3500 километров. Хозяин мотоцикла оценил свой товар в 2450 белорусских рублей.

При совершении сделки продавец потребовал предоплату, после чего покупатель перевёл ему 1400 рублей. Владелец техники пообещал привезти мотоцикл на стоянку в Молодечно.

После получения оплаты продавец перестал выходить на связь, из-за чего обманутый белорус обратился в Следственный комитет, где написал заявление о мошенничестве.