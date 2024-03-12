В Подмосковье мужчина напал на слабослышащую женщину-водителя такси

Инцидент произошёл 8 марта, когда женщина-таксист с ограниченным слухом не уступила дорогу другому водителю. Последний выбежал из машины и разбил кулаком боковое стекло такси, несколько раз ударив девушку по лицу.

Нападение было запечатлено камерой видеонаблюдения, установленной в такси. На видео заметно, что агрессивный водитель не сразу понял, что он бьёт женщину.

Нападавший отбежал от такси, но через несколько минут вернулся, осознав, что он избил не мужчину. Дебошир принялся извинятся перед таксисткой, однако та всё равно обратилась в полицию.