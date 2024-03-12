В Ивацевичском районе подросток пострадал при столкновении Citroen с отбойником

20:05 2024-03-12
В Ивацевичском районе подросток пострадал при столкновении Citroen с отбойником

Авария произошла вечером 11 марта на 178-ом километре трассы М1 в Брестской области.

В четверг около 18:40 39-летний мужчина за рулём Citroen потерял управление, врезавшись в отбойник на трассе M1 в Ивацевичском районе. В результате аварии произошло опрокидывание машины в кювет.

В момент ДТП внутри Citroen находился 17-летний подросток, который получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Управление внутренних дел Брестской области начало проверку по факту аварии, повлекшей причинение вреда здоровью несовершеннолетнего лица.

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