Возивший Гагарина кабриолет ЗИС-110Б продают за 52 миллиона рублей

На сайте "Авито" появилось объявление от саратовца, который утверждает, что готов продать оригинальный кабриолет ЗИС-110Б 1952 года выпуска за 52 миллиона российских рублей. По словам автора объявления, данный автомобиль ранее возил Юрия Гагарина во время парада.

Владелец кабриолета подчёркивает, что его товар нуждается в косметическом ремонте и представляет исключительный коллекционный интерес. В настоящий момент машина находится в Москве.

Также создатель объявления отметил, что он обладает всеми необходимыми документами, а в ходе эксплуатации и ремонта на машину не устанавливались никакие сторонние детали.