Возивший Гагарина кабриолет ЗИС-110Б продают за 52 миллиона рублей

20:14 2024-03-12
Возивший Гагарина кабриолет ЗИС-110Б продают за 52 миллиона рублей

Житель Саратова выставил на продажу автомобиль, на котором передвигался космонавт Юрий Гагарин.

На сайте "Авито" появилось объявление от саратовца, который утверждает, что готов продать оригинальный кабриолет ЗИС-110Б 1952 года выпуска за 52 миллиона российских рублей. По словам автора объявления, данный автомобиль ранее возил Юрия Гагарина во время парада.

Владелец кабриолета подчёркивает, что его товар нуждается в косметическом ремонте и представляет исключительный коллекционный интерес. В настоящий момент машина находится в Москве.

Также создатель объявления отметил, что он обладает всеми необходимыми документами, а в ходе эксплуатации и ремонта на машину не устанавливались никакие сторонние детали.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
20:05

Андрей Ткачёв

В Ивацевичском районе подросток пострадал при столкновении Citroen с отбойником

В Ивацевичском районе подросток пострадал при столкновении Citroen с отбойником

Авария произошла вечером 11 марта на 178-ом километре трассы М1 в Брестской области.
Андрей Ткачёв
19:52

Андрей Ткачёв

В Пинске Audi сбила женщину на пешеходном переходе

В Пинске Audi сбила женщину на пешеходном переходе

В результате аварии пострадавшая получила серьёзные травмы и была экстренно госпитализирована.
Андрей Ткачёв
19:43

Андрей Ткачёв

Учительница химии самостоятельно потушила пожар в минской школе

Учительница химии самостоятельно потушила пожар в минской школе

Преподавательница обнаружила возгорание на третьем этаже школы №218 города Минска, самостоятельно потушив бушующее пламя.
Андрей Ткачёв
19:31

Андрей Ткачёв

Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

Компания Microsoft разрешила удалять приложение OneDrive на Windows 11

Приложение облачного хранилища OneDrive теперь можно удалять на последней версии операционной системы Windows.
Андрей Ткачёв
16:36

Андрей Ткачёв

Midjourney получила функцию генерации изображений с одинаковым персонажем

Midjourney получила функцию генерации изображений с одинаковым персонажем

В Midjourney добавили команду, позволяющую создавать картинки с персонажами, которые уже ранее были сгенерированы нейросетью.
Андрей Ткачёв
16:25

Андрей Ткачёв

Пентагон опроверг все свидетельства НЛО, запечатленные в США

Пентагон опроверг все свидетельства НЛО, запечатленные в США

Минобороны США обнародовало доклад, в котором даётся оценка всем случаем свидетельств НЛО в небе над американским государством.