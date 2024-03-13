Лимитированная Lada Granta с японской АКПП поступит в свободную продажу

Однако впоследствии руководство АвтоВАЗа пересмотрело свои планы, в результате чего было принято решение о направлении части лимитированной партии Lada Granta в свободную продажу, благодаря чему модель станет доступной широкому кругу покупателей.

Более того — тольяттинский автогигант намерен собрать значительно больше таких автомобилей, чем предполагалось изначально.

Как сообщалось ранее, производство двухпедальных «Лада Гранта» было возобновлено после того, как в ходе реконструкции опытно-промышленных производственных мощностей специалисты обнаружили партию неиспользованных автоматических коробок передач от японского бренда Jatco.

Изначально планировалось выпустить 1000 автомобилей Lada Granta с такой трансмиссией, однако позже было принято решение об увеличении данного показателя до 5000 экземпляров.

Часть таких машин отправят социальным службам, остальные передадут дилерам для розничной реализации.

Ожидается, что четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия будет устанавливаться на автомобили в комплекте с 1,6-литровым двигателем мощностью 98 л. с.

В настоящее время в линейке Lada Granta нет модификаций с таким силовым агрегатом — так же, как и двухпедальных версий.