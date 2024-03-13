Первый автомобиль с номерами РФ изъяли на границе Литвы и Беларуси

Автомобиль марки Audi Q7 с российскими номерами был задержан накануне на ККП в Мядининкае.
За рулем находился гражданин Молдовы, он хотел выехать в Беларусь.
Авто стоимостью 41 690 евро была конфискована, – сказано в сообщении таможни Литвы.
Власти Литвы обязали владельцев авто с российской регистрацией перерегистрироваться либо покинуть страну.
Срок истек 11 марта.
Исключение сделано для авто, которые следуют транзитом в Калининградскую область РФ, на это даются сутки, и в автомобиле обязан находиться его владелец.
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