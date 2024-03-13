Первый автомобиль с номерами РФ изъяли на границе Литвы и Беларуси

12:15 2024-03-13
Первый автомобиль с номерами РФ изъяли на границе Литвы и Беларуси

Литовской таможней конфискован первый автомобиль с российской регистрацией 12 03 1924 года. Об этом проинформировала пресс-служба Таможенного департамента Литвы.

Автомобиль марки Audi Q7 с российскими номерами был задержан накануне на ККП в Мядининкае.

За рулем находился гражданин Молдовы, он хотел выехать в Беларусь.

Авто стоимостью 41 690 евро была конфискована– сказано в сообщении таможни Литвы.

Власти Литвы обязали владельцев авто с российской регистрацией перерегистрироваться либо покинуть страну.

Срок истек 11 марта. 

Исключение сделано для авто, которые следуют транзитом в Калининградскую область РФ, на это даются сутки, и в автомобиле обязан находиться его владелец.

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