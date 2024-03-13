Первый автомобиль с номерами РФ изъяли на границе Литвы и Беларуси

Автомобиль марки Audi Q7 с российскими номерами был задержан накануне на ККП в Мядининкае.

За рулем находился гражданин Молдовы, он хотел выехать в Беларусь.

Авто стоимостью 41 690 евро была конфискована, – сказано в сообщении таможни Литвы.

Власти Литвы обязали владельцев авто с российской регистрацией перерегистрироваться либо покинуть страну.

Срок истек 11 марта.

Исключение сделано для авто, которые следуют транзитом в Калининградскую область РФ, на это даются сутки, и в автомобиле обязан находиться его владелец.