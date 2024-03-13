Возле Бреста пройдет фестиваль байкеров

Фестиваль нравится многим мотоциклистам из-за витающей там атмосферы. Мероприятие проводится уже более 20 лет.
В 2024 году у фестиваля будут другие организаторы. Событие будет продолжаться с 24 по 26 мая.
Адрес мероприятия: Брестская область, урочище Сосновый бор, оздоровительный центр "Орленок".
Полная программа этого шоу появится позже, но некоторая информация уже доступна.
24 мая состоится выступление групп «Параллель» (трибьют «Король и шут»), «Госнадзор». 25 мая - RAMMЫ, SKYNET.
Частью мероприятия станет мотопробег по главным улицам Бреста. Остановка запланирована у Дворца водных видов спорта.
Также участников ждут дискотека, салют, фуд-корты, кальян, кофейные зоны, столовая с завтраками.
Жить можно будет в корпусах или в своей палатке. Билет на фестиваль можно купить за 60 рублей.
Учредителем выступила организация "Весналетто люкс", заручившись поддержкой Брестского облисполкома и Брестского горисполкома.
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