Крот быстро покинет огород, если сделать для него "вкусное" угощение

Кроты очень трудно выводятся с участка, а вред приносят немалый. Ловушки они ловко обходят и продолжают перепахивать всю землю и портить жизнь растениям.

Хитрые дачники придумали эффективное средство, причем особых затрат оно не требует. Достаточно приготовить для животных специальное угощение.

Замешиваем муку с водой, капаем туда эфирное масло сосны, лепим шарики. Их надо закопать в земле возле норок и ходов.

Когда кроты попробуют угощение, они захотят побыстрее уйти с участка и вряд ли вернутся.

Масло сосны сильно действует на рецепторы животных, аромат этого вещества они на дух не переносят.