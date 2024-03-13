Крот быстро покинет огород, если сделать для него "вкусное" угощение

22:04 2024-03-13
Крот быстро покинет огород, если сделать для него "вкусное" угощение

Скоро начало дачного сезона, многим дачникам придется начинать новую борьбу с кротами.

Кроты очень трудно выводятся с участка, а вред приносят немалый. Ловушки они ловко обходят и продолжают перепахивать всю землю и портить жизнь растениям.

Хитрые дачники придумали эффективное средство, причем особых затрат оно не требует. Достаточно приготовить для животных специальное угощение.

Замешиваем муку с водой, капаем туда эфирное масло сосны, лепим шарики. Их надо закопать в земле возле норок и ходов.

Когда кроты попробуют угощение, они захотят побыстрее уйти с участка и вряд ли вернутся.

Масло сосны сильно действует на рецепторы животных, аромат этого вещества они на дух не переносят.

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