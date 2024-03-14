Жительница Джорджии застряла под конвейером и погибла при попытке достать AirPod

13:57 2024-03-14
Жительница Джорджии застряла под конвейером и погибла при попытке достать AirPod

Девушка умерла после того, как уронила AirPod под конвейер и запуталась в цепи, которая перемещает устройство, когда тянулась за наушником.

Согласно отчету об инциденте из Офиса шерифа округа Колумбия, свидетель сообщил следователям, что 21-летняя линейная работница Алисса Дринкард уронила AirPod под конвейер во время смены на заводе Club Car около 21: 45 вечера пятницы.

Компания производит тележки для гольфа и другие транспортные средства.

Согласно отчету, по словам свидетеля, когда Алисса пыталась достать наушник из-под аппарата, она зацепилась за цепь, которая приводит в движение конвейер.

Из-за того, что Дринкард была прижата, коллега по работе не смогла вытащить ее. Сотрудница вызвала техобслуживание, чтобы оно приехало и выключило аппарат. Они начали разбирать его, как только аппарат вышел из строя, и позвонили в 911, говорится в отчете.

Сотрудники службы спасения освободили Дринкард, срезав металлический каркас с конвейера и вытащив ее.

У Алиссы все еще был пульс, когда ее извлекли из аппарата, и сотрудники скорой помощи предприняли меры по спасению ее жизни, прежде чем она была госпитализирована. Спасти девушку не удалось, она скончалась в больнице.

Храмова Оксана
18:12

Храмова Оксана

В Мяделе пенсионер открыл стрельбу по детям за катание на шумном мини-мотоцикле

В Мяделе пенсионер открыл стрельбу по детям за катание на шумном мини-мотоцикле

Следователи расследуют уголовное дело, в злостном хулиганстве обвиняется 61-летний мужчина из Мяделя.
Храмова Оксана
17:49

Храмова Оксана

Установка инфракрасного нагрева асфальта проходит первое испытание

Установка инфракрасного нагрева асфальта проходит первое испытание

Работники дорожно-ремонтных служб проверяют в деле новое оборудование для ямочного ремонта.
Храмова Оксана
17:21

Храмова Оксана

Первый автомобиль бренда LINGXI теперь в каталоге MIIT

Первый автомобиль бренда LINGXI теперь в каталоге MIIT

Электромобиль LINGXI L помещен в каталог "Производители и продукция дорожных транспортных средств".
Храмова Оксана
16:40

Храмова Оксана

Великий скандал с электромобилями только начинается

Великий скандал с электромобилями только начинается

Проверка, проведенная журналом What Car, показала, что официальные данные о модельном ряду электромобилей завышают их реальную стоимость примерно на треть.
Храмова Оксана
16:32

Храмова Оксана

Сыновья работали вместе, чтобы купить своему отцу Chevelle 1966 года выпуска

Сыновья работали вместе, чтобы купить своему отцу Chevelle 1966 года выпуска

Два сына сделали для своего отца подарок, купив ему хороший Chevrolet Chevelle 1966 года выпуска.
Храмова Оксана
16:19

Храмова Оксана

Китайские ученые создали самого быстрого в мире робота-гуманоида

Китайские ученые создали самого быстрого в мире робота-гуманоида

Китайский двуногий робот установил новый мировой рекорд скорости для гуманоидных роботов — и может сохранять равновесие, когда сбивается с курса.
Храмова Оксана
16:11

Храмова Оксана

Легенда автомобильного дизайна Марчелло Гандини скончался в 85 лет

Легенда автомобильного дизайна Марчелло Гандини скончался в 85 лет

Легендарный автомобильный дизайнер Марчелло Гандини, создавший одни из самых известных и почитаемых итальянских автомобилей всех времен, скончался в возрасте 85 лет.