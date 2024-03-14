Жительница Джорджии застряла под конвейером и погибла при попытке достать AirPod

Согласно отчету об инциденте из Офиса шерифа округа Колумбия, свидетель сообщил следователям, что 21-летняя линейная работница Алисса Дринкард уронила AirPod под конвейер во время смены на заводе Club Car около 21: 45 вечера пятницы.

Компания производит тележки для гольфа и другие транспортные средства.

Согласно отчету, по словам свидетеля, когда Алисса пыталась достать наушник из-под аппарата, она зацепилась за цепь, которая приводит в движение конвейер.

Из-за того, что Дринкард была прижата, коллега по работе не смогла вытащить ее. Сотрудница вызвала техобслуживание, чтобы оно приехало и выключило аппарат. Они начали разбирать его, как только аппарат вышел из строя, и позвонили в 911, говорится в отчете.

Сотрудники службы спасения освободили Дринкард, срезав металлический каркас с конвейера и вытащив ее.

У Алиссы все еще был пульс, когда ее извлекли из аппарата, и сотрудники скорой помощи предприняли меры по спасению ее жизни, прежде чем она была госпитализирована. Спасти девушку не удалось, она скончалась в больнице.