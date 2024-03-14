Шторм, несущий мощный "град горилл", обрушился на районы Канзаса и Миссури

16:00 2024-03-14
Шторм, несущий мощный "град горилл", обрушился на районы Канзаса и Миссури

В среду вечером на районы Канзаса и Миссури обрушились мощные потоки града, в результате чего остановилось движение на межштатной автомагистрали.

Поскольку штормы могли вызвать торнадо, метеорологи призвали жителей оставаться дома.

По словам метеоролога Мэтта Уолтерса из офиса Национальной метеорологической службы в Топеке, поступило три неподтвержденных сообщения о торнадо в округах Вабаунси и Шауни с сообщениями о поврежденных строениях.

Сообщений о пострадавших или поврежденных домах не поступало. Исследовательские группы планируют отправиться в четверг, чтобы оценить ущерб.

Поступали сообщения о 10-сантиметровом граде, размером почти с софтбольный мяч, в городе Вабаунси и 7,6-сантиметровом граде в округе Гири недалеко от Джанкшен-Сити и Форт-Райли.

Описания града варьировались от размеров мячей для гольфа и яблок до софтбольных и бейсбольных мячей.

Алекс Сосновски, старший метеоролог AccuWeather, ранее говорил, что прогнозируемый град был признан “градом горилл”, потому что он мог быть очень большим.

“Град горилл” - это термин, придуманный Ридом Тиммером, охотником за штормами, который называет себя экстремальным метеорологом, сказал Сосновски.

В данном случае термин может подойти: часть града из северо-центрального Канзаса в северо-центральный Миссури может быть размером с бейсбольный мяч.

“Когда вы приближаетесь к теннисному мячу размером с бейсбольный мяч или, не дай бог, размером с софтбольный мяч, это может нанести огромный ущерб, и если вы получите удар по голове, это может привести к летальному исходу”, - сказал Сосновски.

Движение на части межштатной автомагистрали 70 на некоторое время остановилось из-за выпавшего града, сообщила Национальная метеорологическая служба в понедельник. Изображения крупных кусков града и, по крайней мере, одного треснувшего лобового стекла были показаны на KSHB-TV.

Поздно вечером в среду синоптики выпустили предупреждения о торнадо в районах вокруг Топики и к северу от нее, в то время как предупреждения о сильных грозах были выпущены к северо-востоку от Канзас-Сити в Миссури.

“Если вы попали в это предупреждение, отойдите от окон и немедленно спрячьтесь внутри !!!” - написала Национальная метеорологическая служба на странице X, ранее известной как Twitter. Метеорологическая служба сообщила, что ранее шторм вызвал “град размером с софтбольный мяч”, или 8,9-сантиметровые куски.

Метеорологическая служба также объявила предупреждение о сильных грозах в некоторых районах Иллинойса, Айовы, Миссури и Канзаса до утра четверга, после чего синоптики заявили, что шторм переместится на восток.

Хотя в четверг угроза града уменьшилась, метеорологи сообщили, что сильные дожди и ветер все еще возможны от северо-востока Техаса до центральной части Миссури.

По словам Сосновски, наибольшую угрозу в пятницу представляют проливные дожди — возможно, до 10 сантиметров в некоторых местах — на линии от центральной Луизианы до центрального Арканзаса.

В других частях страны также наблюдались суровые погодные условия. Сильная снежная буря обрушилась на Колорадо, начавшаяся в среду вечером, в результате чего были закрыты многочисленные школы и правительственные учреждения, а также перекрыты участки автомагистралей, ведущих в район Денвера. Ожидалось, что шторм утихнет только в пятницу.

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