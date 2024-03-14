Сыновья работали вместе, чтобы купить своему отцу Chevelle 1966 года выпуска

Откуда эти сыновья знали, что покупать?

Как и многие отцы, в детстве он рассказывал им о классических автомобилях, и они рано узнали, какие у него любимые модели.

Кроме того, у их отца был Chevelle 66-го года выпуска, который он начал реставрировать, но так и не закончил проект и в конце концов продал его, чтобы помочь своим детям осуществить их мечты.

Эти двое молодых людей были достаточно умны, чтобы понять: раз их отец стольким пожертвовал ради них, было бы неплохо, если бы они пожертвовали и купили для него прекрасно отреставрированный Chevelle.

Это трогательный жест благодарности вместо вызывающего отношения, которое мы слишком часто видим со стороны молодежи в средствах массовой информации в наши дни.

Другими словами, с такими парнями в мире у молодого поколения определенно есть надежда.