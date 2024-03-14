В Мяделе пенсионер открыл стрельбу по детям за катание на шумном мини-мотоцикле

18:12 2024-03-14
В Мяделе пенсионер открыл стрельбу по детям за катание на шумном мини-мотоцикле

Следователи расследуют уголовное дело, в злостном хулиганстве обвиняется 61-летний мужчина из Мяделя.

Пожилой житель Мяделя стрелял из пневматического ружья в двоих подростков, которые катались на питбайке. Одного из них, в возрасте 14 лет, мужчине удалось ранить.

8 марта парень приехал погостить к деду в деревню Черевики. В гараже нашел спортивный мини-мотоцикл, который был подарен его отцом, чтобы дедушка мог ездить по бездорожью. Мальчик катался на мотоцикле по проселочным дорогам и деревням.

Днем, взяв с собой приятеля, мальчишка поехал в деревню Воронцы. Когда они ехали возле одного частного дома, парень ощутил сильную боль в боку. Это была рана, полученная от пневматической пули.

Подросток рассказал все родителям. Они обратились за медицинской помощью и заявили о случившемся в милицию. В ходе следствия выяснилось, что выстрел произвел 61-летний пенсионер, который был недоволен шумом мотоцикла. Стрельбу он открыл, будучи нетрезвым.

Виновного задержали, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в злостном хулиганстве. Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности.

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