Sydney Sweeney и многие другин вернули стиль 90х и 2000х на церемонии вручения премии "Оскар 2024"

Сидни Суини дала старт ретро-тренду на красной дорожке Vanity Fair в белом платье, которое сразу же было замечено как дань уважения Анджелине Джоли.

У Суини и Джоли много схожих параллелей, когда речь заходит об их восприятии СМИ, поэтому подобный образ имеет полный смысл.

Выбрав похожее белое платье, Дженнифер Лоуренс появилась на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар" Vanity Fair в белом платье из осенней коллекции Givenchy Haute Couture 1996.