20-летнюю беременную девушку арестовали за секс с собакой
19:07 2024-03-15
Около года назад ее задержали у церкви за то же правонарушение, но в 2023 году она отделалась залогом, убедив судей в невиновности.
15:25
Храмова Оксана
Сьюзан Дауни рассказывает, что у нее и Роберта Дауни-младшего «Правило 2 недель» в браке
Актер Роберт Дауни-младший. и его жена, кинопродюсер Сьюзан Дауни, вместе уже более 20 лет, у них двое детей, и они управляют успешной продюсерской компанией. Они настоящая голливудская пара, обладающая властью.
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