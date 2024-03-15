20-летнюю беременную девушку арестовали за секс с собакой

Сьюзан Дауни рассказывает, что у нее и Роберта Дауни-младшего «Правило 2 недель» в браке

Актер Роберт Дауни-младший. и его жена, кинопродюсер Сьюзан Дауни, вместе уже более 20 лет, у них двое детей, и они управляют успешной продюсерской компанией. Они настоящая голливудская пара, обладающая властью.