В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а потом разочаровалась в церкви и стала порномоделью

В 2015 году она уверовала, присоединилась к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей. На восемь лет она полностью отказалась от модельной карьеры.

Теперь Акива заявляет, что разочаровалась в церкви и намерена стать порномоделью.

«Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована. Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть», — утверждает женщина.