В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а потом разочаровалась в церкви и стала порномоделью

19:11 2024-03-15
В Бразилии бывшая модель Ана Акива стала пастором, а потом разочаровалась в церкви и стала порномоделью

В прошлом Ана Акива была популярной моделью и участвовала в конкурсе красоты «Мисс Бум-Бум».

В 2015 году она уверовала, присоединилась к Евангельской церкви Фуксико и даже стала проповедницей. На восемь лет она полностью отказалась от модельной карьеры.

Теперь Акива заявляет, что разочаровалась в церкви и намерена стать порномоделью.

«Я увидела, что церковная среда очень коррумпирована. Она даже хуже, чем мирская, потому что в церкви проповедуют одно, а живут совсем по-другому. Не все такие, но большая часть»,  — утверждает женщина.

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Акива рассказала, что ее бывший муж-священник шесть лет насильно удерживал ее в общине, не позволял работать вне дома и заводить новых друзей.

Она отметила, что многие женщины в Евангельской церкви Фуксико подвергаются унижениям и ограничены в правах.

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Женщина считает, что продолжит служить Богу, и создание «чувственного контента» для OnlyFans нисколько не принизит ее перед его лицом.

Акива также пообещала, что когда-нибудь вернется на пасторскую кафедру.

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