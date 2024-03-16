Ежегодный рождественский парад деревенщин (Redneck Christmas Parade) в Луизиане

13:38 2024-03-16
Ежегодный рождественский парад деревенщин (Redneck Christmas Parade) в Луизиане

Олень-деревенщина Лерой вместе с грузовиками-монстрами и мотороллерами возглавлял ежегодный рождественский парад деревенщин (Redneck Christmas Parade) в Луизиане, где участники марша бросали в толпу туалетную бумагу и лапшу рамен.

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На фотографиях и видео запечатлены необычные сцены.

В том числе голова оленя с красным носом, Гринч на моторизованном La-Z-Boy и таблички с надписями типа "поцелуй своего кузена" и "крэк - это вак".

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Несмотря на праздничную атмосферу, местные жители отметили сложную реальность в Боукомвилле, где треть жителей живет за чертой бедности, изо всех сил пытаясь найти жилье и прокормить себя в условиях экономических трудностей.

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