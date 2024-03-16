Ежегодный рождественский парад деревенщин (Redneck Christmas Parade) в Луизиане

На фотографиях и видео запечатлены необычные сцены.
В том числе голова оленя с красным носом, Гринч на моторизованном La-Z-Boy и таблички с надписями типа "поцелуй своего кузена" и "крэк - это вак".
Несмотря на праздничную атмосферу, местные жители отметили сложную реальность в Боукомвилле, где треть жителей живет за чертой бедности, изо всех сил пытаясь найти жилье и прокормить себя в условиях экономических трудностей.
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