Почти половина подростков в США жалуются на «родительский фаббинг»

Родительский фаббинг связан с высокой социальной тревожностью и низким самоконтролем у подростков, что увеличивает риск академического выгорания у подростков. Согласно исследованию, дети могут чувствовать себя “отвергнутыми и забытыми” своими родителями.

В долгосрочной перспективе у детей возникают проблемы с самооценкой, самоконтролем и социальными навыками. Они чувствуют себя менее особенными, осваивают меньше навыков совладания и не получают столько примеров того, как должно проходить личное взаимодействие.

Ощущение игнорирования также может быть просто болезненным.

Подростки, которые копируют постоянное использование телефонов у своих родителей, также могут столкнуться с проблемами позже, при поступлении на работу.

Исследования показывают, что в процессе собеседования им труднее овладевать навыками межличностного общения и устанавливать зрительный контакт с интервьюером.