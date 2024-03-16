Джефф Безос подарил по 50 миллионов долларов Еве Лонгории и адмиралу Биллу Макрейвену

В этом году по 50 миллионов долларов получили актриса и предприниматель Ева Лонгория и Билл Макрейвен, адмирал ВМС в отставке и бывший ректор системы Техасского университета.

Премия Безоса за мужество и вежливость вручается людям, которые пытаются находить решения сложных проблем, объединять людей и проявлять вежливость в работе с благотворительными организациями.

Первыми лауреатами премии стали Ван Джонс, юрист и комментатор CNN, и шеф-повар Хосе Андрес, каждый из которых получил по 100 миллионов долларов в 2021 году. В 2022 году лауреатом стала Долли Партон. Премии 2023 года не было.