Джефф Безос подарил по 50 миллионов долларов Еве Лонгории и адмиралу Биллу Макрейвену

18:07 2024-03-16
Джефф Безос подарил по 50 миллионов долларов Еве Лонгории и адмиралу Биллу Макрейвену

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес раздали 100 миллионов долларов в рамках ежегодной премии Безоса лицам, внесшим значительный вклад в развитие общества.

В этом году по 50 миллионов долларов получили актриса и предприниматель Ева Лонгория и Билл Макрейвен, адмирал ВМС в отставке и бывший ректор системы Техасского университета.

Премия Безоса за мужество и вежливость вручается людям, которые пытаются находить решения сложных проблем, объединять людей и проявлять вежливость в работе с благотворительными организациями.

Первыми лауреатами премии стали Ван Джонс, юрист и комментатор CNN, и шеф-повар Хосе Андрес, каждый из которых получил по 100 миллионов долларов в 2021 году. В 2022 году лауреатом стала Долли Партон. Премии 2023 года не было.

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