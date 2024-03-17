Этот богатый парень очень любит свой Bentley

23:50 2024-03-16
Этот богатый парень очень любит свой Bentley

Когда вы покупаете новый Bentley Bacalar и добавляете к нему всевозможные индивидуальные детали, вам также придется настроить свой частный самолет и вертолет в соответствии с ними.

Бедные люди не понимают, насколько трудно быть богатым. 

На случай, если вы не в курсе, владение Bentley Bacalar - это серьезная ответственность, долг перед человечеством. Было выпущено всего 12 автомобилей, и каждый из них является свидетельством торжествующей природы человечества.

Нести такую ответственность - это действительно тяжкое бремя, которое ни мы, ни вы никогда полностью не осознаете. 

Рассматриваемый экземпляр был окрашен в Julep, индивидуальный цвет, который владелец просто обожает, а это значит, что ему просто необходимо было нанести полосы того же цвета на свой Gulfstream G650. Это очень большой труд.

Однако на этом ответственность не закончилась. Нет, интерьер частного самолета должен был быть того же оттенка. Также были добавлены сиденья, похожие на те, что находятся в Bacalar.

Более того, деревянная облицовка была изготовлена в тон восстановленной речной древесине 5000-летней давности в роскошном спортивном автомобиле. Вы не поймете, почему это важно, но это действительно так.

Наконец, в завершение темы владелец заказал свой вертолет Sikorsky S-76, который идеально дополнял Bentley. В конце концов, именно на таких вертолетах ездят главы государств, так что выставлять их напоказ было еще и серьезной ответственностью.

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