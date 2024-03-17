Любовь Успенская получила российское гражданство

13:26 2024-03-17
Любовь Успенская получила российское гражданство

Успенская также рассказала журналистам, что весной хочет выпустить новый альбом «Сила моя со мной», Его название совпадает с названием ее песни на стихи Марии Захаровой.

«Я уже отпраздновала получение гражданства России, и я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», – с гордостью заявила певица.

Представитель пресс-службы Успенской уточнил, что в сборник войдут как сольные композиции, так и дуэты с Александром Панайотовым, Домиником Джокером, Navai и другими звездами.

Артистка отметила, что уже довольно давно не выпускала ничего нового.

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