Любовь Успенская получила российское гражданство

«Я уже отпраздновала получение гражданства России, и я счастлива, что теперь являюсь гражданином такой великой державы. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась», – с гордостью заявила певица.
Представитель пресс-службы Успенской уточнил, что в сборник войдут как сольные композиции, так и дуэты с Александром Панайотовым, Домиником Джокером, Navai и другими звездами.
Артистка отметила, что уже довольно давно не выпускала ничего нового.
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