Зачем узбечки заплетают косички: не только для красоты

11:20 2024-03-18
Зачем узбечки заплетают косички: не только для красоты

В Узбекистане по прическе женщины можно узнать ее семейный статус и возраст.

В мегаполисах узбечки давно не придерживаются коренных традиций, там редко встретишь девушку со знаменитыми узбекскими косичками. В отдаленных уголках страны обычай заплетать косы все еще держится.

Откуда он взялся?

Религия запрещает узбечкам появляться перед мужчиной с распущенными волосами. Косички в этом смысле отличный выход из ситуации: и запрет не нарушается, и прическа очень напоминает распущенные волосы. По стандарту девушка плетет 40 косичек, когда она выходит замуж, то может заплетать только две косы.

Право носить 40 косичек возвращается к женщине после 80 лет, в этом возрасте такая прическа означает богатый опыт, жизненную мудрость и вызывает глубокое почтение.

Технику плетения придумали еще в 8 веке, у самой головы косички плетутся свободно, примерно до 8 см длины. Примерно с середины косы, к ней приплетают жамалак. Это темный хлопковый шнурок длиной 50 см, на конце у него кисточка.

Жительницам сельской местности с такими прическами удобнее, ухаживать легче: волосы меньше пачкаются, их не нужно постоянно расчесывать. Девушки любят ополаскивать волосы кислым молоком, поэтому в жару от них может исходить весьма специфический запах.

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