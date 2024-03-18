Самое большое море в мире не имеет берегов и зачем его стараются обходить стороной

14:19 2024-03-18
Самое большое море в мире не имеет берегов и зачем его стараются обходить стороной

Саргассово море названо так из-за растений Саргассум. Это морские бурые водоросли, которые в большом количестве растут в толще воды и на ее поверхности.

Образуют они иногда целые обширные острова.

Из-за волнения глади воды они кажутся «живыми, зелеными лугами», как писали о них древнегреческие философы — Аристотель и Теофраст.

Первые достоверные сведения были описаны в дневнике Христофора Колумба, когда он держал путь к Багамским островам.

Данное море считается самым большим на нашей планете. Его площадь составляет 6-7 миллионов км2, она варьируется из-за сезонных перемещений водорослей.

Однако, как считают исследователи, вот уже много миллионов лет, данный водоем глобально не меняется. А всему виной подводные течения которые и являются границами Саргассова моря.

На западе течет Гольфстрим, на юге — Северное Пассатное, на востоке — Канарское, а на севере — Северо-Атлантическое течении.

И все это находится в северо-западной части Атлантического океана.

Благодаря течениям, Саргассум не распространились по всему океану, а температура в поверхностных водах колеблется от 18 до 28 C в зависимости от времени года.

Прозрачность воды, в штиль, достигает 60 метров. Уровень моря, практически на всей площади, выше уровня Атлантического океана примерно на 1 метр.
 
Большая часть дна находится на глубине около 6000 метров, а максимальная глубина составляет почти 7000 метров.

Это единственное море, не имеющее твердых берегов и подводных границ.
 
Почему Саргассово море полно природных явлений и неразгаданных фактов?
 
Кроме того, что оно самое большое, есть еще одно слово «самое» применимое к данной водной территории.

Кроме всего оно самое многообразное на счет различных природных явлений.

Некоторые из них считаются загадочными, так как до сих пор не могут быть объяснены с научной точки зрения.
 
Испокон веков, здесь пропадают корабли и даже самолеты. Да — это и «Бермудский треугольник» тоже физически находится в Саргассовом море, являясь его районом.

Кроме официально зафиксированных случаев пропажи водных судов, еще, пожалуй, самым известным случаем исчезновения является происшествие 5 декабря 1945 года.

Когда звено из 5 самолетов торпедоносцев, во время тренировочного вылета, пропали с экранов радаров и больше никогда не появлялись на них.

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