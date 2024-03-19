Заполнение бизнес профиля на Autoparus.by пояснение по блокам и по функционалу страницы

1 Выберите ваш вид деятельности из предложенных опций.

Это позволяет потенциальным клиентам быстро понять, чем занимается компания, и сделать соответствующие выводы о том, насколько ее услуги или продукты подходят их потребностям.

2 Заполните необходимые регистрационные данные вашей компании.

Это помогает установить доверие и обеспечить во взаимодействии с потенциальными клиентами прозрачность в отношениях.

3 Укажите, если необходимо дополнительные контактные номера телефонов.

4 Выберите возможные варианты оплаты.

5 Ссылка для загрузки информации о ваших товарах, на данный момент функция работает только для автозапчастей.

6 Режим работы вашего бизнеса или точки продажи или оказания услуг.

Это создает прозрачность и уверенность в том, что клиенты получат необходимон в нужное время.

7 Краткое описание вашей компании, чтобы клиенты смогли познакомиться с вами.

Это поможет клиентам лучше понять вашу уникальность, специализацию и ценности, а также поможет установить более тесный контакт с потенциальными клиентами и создать позитивное первое впечатление.

8 Укажите, предоставляете ли вы услугу доставки и опишите ее, если это применимо.



Описание процесса доставки, сроков и стоимости поможет клиентам принять информированное решение о совершении покупки.