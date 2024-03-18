Дикое нападение в Индии: 7 местных мужчин изнасиловали испанку на глазах у мужа

Испанская 28-летняя блогерша путешествовала со своим 60-летним мужем. Пара объехала много стран на мотоциклах. Проезжая через Индию, они в тот день не нашли свободную гостиницу и решили устроить ночлег в палатке у дороги.

Ночью на иностранных туристов напали семеро местных мужчин. Мужчину сильно избивали, а женщину насиловали по очереди на глазах у мужа.

Сильно избитых путешественников нашли местные полицейские на обочине дороги. Их срочно доставили в больницу.

Троих нападавших удалось задержать, остальные четверо еще в розыске. По индийским законам их может ждать пожизненный тюремный срок.

Индийские граждане очень возмущены случившемся и всячески выражают поддержку пострадавшим, считая этот инцидент настоящим позором для страны.

Знаменитая актриса Индии Рича Чадха обрушила свой гнев на всех индийских мужчин, заявив, что они "обращаются с иностранками так, как они обращаются со своими собственными женщинами". Также она назвала индийское общество "прогнившим".