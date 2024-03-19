У 103-летней итальянки забрали машину за превышение скорости

Как сообщает издание The Canberra Times, эта пожилая леди несколько дней ездила на повышенной скорости, причем происходило это в одни и те же часы.

Нарушительницей является Джузеппина Молинари 1920 года рождения. Когда у нее проверили документы, оказалось, что права давно просрочены и нет автомобильной страховки.

Пенсионерку сотрудники полиции доставили домой, а машину у нее изъяли. В свое оправдание женщина сказала, что просто очень спешила в гости к друзьям. Экстравагантная дама добавила, что теперь она намерена купить себе мопед.