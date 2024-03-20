Еще одна загадка природы: песчаные дюны на территории тайги

10:33 2024-03-20
Еще одна загадка природы: песчаные дюны на территории тайги

Дюны простираются на 100 км вдоль южной стороны озера Атабаска в канадской провинции Саскачеван.

Это самые северные активные дюны из всех таких песчаных образований на планете.

Обычно дюны можно обнаружить в засушливых участках Земли. Пески Атабаска прячутся между заболоченными территориями и густыми лесами, и это одно из самых уникальных явлений на планете.

Дюны занимают свыше 30 000 Га и служат пристанищем для самых необычных видов растений и животных. Образовались они примерно 8-9 тыс лет назад, после окончания последнего Ледникового Периода.

Скопления песка находятся на вершине Канадского щита, скалистого образования, простирающегося на пол Канады и на север США. Возраст этой скалы - примерно 2,5-4,2 млрд лет.

Здесь обнаружены более 300 видов очень редких растений, некоторые растут только тут (9 видов). Атабаска в списке самых красивых дюн планеты.

Между прочим, добраться до этой красоты можно только по воде.

Песчаные формирования считаются активными, то есть, они двигаются, этому способствует ветер.

С 1992 года дюны Атабаска, представляющие уникальную экосистему, находятся под охраной государства.

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