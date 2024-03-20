Правда ли, что черные саморезы хуже всех остальных

17:25 2024-03-20
Правда ли, что черные саморезы хуже всех остальных

Саморезы бывают белые, желтые, черные, различаются они не только цветом, но также видом резьбы, головки, шапки.

Крепежные элементы используются каждый для своих целей. Одни лучше подходят для бетона, другие для металла или дерева.

Конечно же, материал изготовления имеет значение. Обычно для такого крепежа используют углеродистую и нержавеющую сталь, иногда латунь.

Также у саморезов разное покрытие, это может быть цинк, фосфат, оксид или вообще без покрытия.

Желтые и белые делают из нержавейки хорошего сорта или из латуни. Это обеспечивает максимальную прочность.

Светлый цвет говорит о присутствии цинкового покрытия. Саморезы такого типа долговечны и хорошо держат любую конструкцию, не ржавеют.

Черные делают из углеродистой стали, причем не лучшего качества. Они самые хрупкие и наименее надежные. Для тяжелых конструкций лучше не применять. У них нет защитного слоя или есть только фосфатированный.

Черные саморезы хороши для гипсокартона, и к тому же они самые дешевые.

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