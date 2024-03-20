В прежние времена актеров хоронили за забором кладбища: правда или миф

18:07 2024-03-20
В прежние времена актеров хоронили за забором кладбища: правда или миф

Существует распространенное мнение, особенно в среде театралов, что раньше актеров не особо уважали, поэтому хоронили за пределами кладбища.

Действительно, к актерской профессии люди раньше относились противоречиво, скорее неуважительно, чем наоборот.

Без них не могли обходиться, но их считали низшим, недостойным сословием. В приличное общество не пускали, поведение и взгляды таких людей считали аморальными. Но так было не везде.

В Древнем Египте у актеров был почетный статус, они даже бывали священниками и выступали в храмах.

В Древней Греции актеров считали уважаемыми членами общества, некоторым даже предоставляли личную охрану.

В Древнем Риме актеры был востребованы и популярны, но уважения не имели, это была низшая каста.

В Древнем Китае талант выдающихся актеров почитался, но их тоже относили к низшим классам, смешанные труппы (мужчины и женщины) были запрещены - считались аморальными.

В России вообще актрис приравнивали к проституткам, ставили на одну доску.

Однако за оградой актеров не хоронили, это миф. Слух такой возник из-за категорического неприятия христианской церковью актерского ремесла. Посещение театра считали грехом.

В Средневековой Европе ситуация изменилась, церковь разрешила театральные представления. На Руси вскоре тоже христианские священники к актерам стали относиться помягче, допускалась служба артистов в театре при царском дворце.

В 1866 г. Святейшим Синодом были аннулированы устаревшие ограничения, теперь актерство больше не считалось греховным делом.

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