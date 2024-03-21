У двойника Кайли Дженнер есть шанс потерять девственность второй раз за 2 млн долларов

17:22 2024-03-21
У двойника Кайли Дженнер есть шанс потерять девственность второй раз за 2 млн долларов

Модель из Бразилии Джулия Медейрос, как две капли воды похожая на звезду реалити-шоу, восстановила девственность и получила от поклонника очень выгодное предложение.

Девушка согласилась на операцию по восстановлению девственной плевы за 10 000 долларов. Она похвасталась новостью в соцсетях.

Джулии было 23 года, когда она решилась на такой шаг. Первый интимный опыт ей не понравился. Теперь красавица ждет того единственного и особенного, кому выпадет честь второй раз лишить ее девственности.

Один из поклонников предложил модели огромную сумму, желая, чтобы это право досталось ему. Для этого он позвал Джулию на уик-энд в Дубае, обещая за это 2 млн долларов.

Предложение ошеломило красавицу, однако она не намерена отступать от своих принципов и собирается лишиться девственности только по любви. По ее словам, никакие деньги в мире не изменят ее решение.

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