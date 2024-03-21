Почему Бог бережет пьяниц от различных опасностей: есть несколько версий

18:21 2024-03-21
Почему Бог бережет пьяниц от различных опасностей: есть несколько версий

Действительно такую закономерность заметили все: пьяные люди практически неуязвимы, когда падают, попадают в аварии, получают травмы.

Странный феномен, сопутствующий алкогольному синдрому, вызывает искреннее изумление у многих людей. Пьяные люди выживают в самых жутких авариях, при сильных падениях. Обходятся шишками, ссадинами и синяками. С чем это связано, почему пьяному море по колено, неужели действительно пьяного Бог бережет?

Версия первая - расслабленные мышцы. Некоторые полагают, что из-за этого резко снижается риск травматизма при падениях и прочих опасных ситуациях.

Версия вторая - шаолиньские монахи. Тут суть в следующем: пьяные люди будто бы достигают особого внутреннего состояния, впадают в некий транс наподобие знаменитых монахов, которые могут ходить по углям или гвоздям, не чувствуя боли.

Что говорят ученые? Они разводят руками, одни считают это полным бредом и не находят связи между живучестью алкоголиков и спиртным. Другие же полагают, то надо проводить больше исследований, а потом уже делать выводы, мол, тема еще мало изучена.

В Иллинойсе ученые пошли на эксперимент. С 1995 по 2009 годы проводился анализ результатов травм 191 000 людей. Вот что выяснилось: пьяные получали на 23% меньше почечных осложнений и на 30% меньше - сердечных.

Изучая обстоятельства смерти 6733 людей, исследователи поняли, что две трети из них были в трезвом состоянии. Лишь одна треть - пьяные.

Ученые выяснили, что трезвый человек в опасной ситуации начинает проводить анализ и действует по шаблону, предложенному мозгом, пьяный человек ничего не анализирует и поступает "по наитию", как Бог на душу положит. Другими словами, полагается на инстинкты и рефлексы, отключая разум, и поэтому выживает.

Способность пьяных удерживать равновесие порой поражает, они делают это интуитивно, а еще благодаря снижению чувств гравитации. Да, они часто падают, но, как правило, с минимальными последствиями для здоровья. 

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
19:40

Храмова Оксана

Зачем в слове iPhone впереди стоит строчная буква i

Зачем в слове iPhone впереди стоит строчная буква i

Откуда у компании Apple появился обычай ставить эту букву перед наименованиями своих продуктах - этому есть объяснение.
Игнат Ветров
18:39

Игнат Ветров

Домашняя ядовитая ящерица укусила своего хозяина, и он скончался

Домашняя ядовитая ящерица укусила своего хозяина, и он скончался

Кристофер Уорд был доставлен в больницу Лейквуда (Колорадо, США) после того, как его укусил один из домашних питомцев.
Марат Беглов
18:37

Марат Беглов

Свадьбу провели в родильной палате, у невесты раньше времени начались схватки

Свадьбу провели в родильной палате, у невесты раньше времени начались схватки

Сара и Брэндон Перри, ждавшие ребёнка и собиравшиеся пожениться, думали, что всё отлично рассчитали — малыш не должен был появиться на свет до свадьбы.
Марта Фролова
18:34

Марта Фролова

Мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

Мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара

Прогулка на воздушном шаре над Мельбурном (Австралия) закончилась шокирующей трагедией, когда один из пассажиров выпал из корзины.
Антон Райт
18:18

Антон Райт

Последняя теорема Ферма: Пьер де Ферма – французский юрист и математик 17 века

Последняя теорема Ферма: Пьер де Ферма – французский юрист и математик 17 века

Математика была для него скорее хобби, и поэтому один из величайших математических умов в истории предал огласке многие из своих теорем через случайную переписку.
Антон Райт
18:08

Антон Райт

Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

Первым автомобилем, превысившим скорость 100 км/ч, стал электромобиль

Его сконструировал в далеком 1899 году автогонщик и изобретатель, гений конструкторской мысли Камилл Женатци из Бельгии.