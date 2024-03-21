Почему Бог бережет пьяниц от различных опасностей: есть несколько версий

Странный феномен, сопутствующий алкогольному синдрому, вызывает искреннее изумление у многих людей. Пьяные люди выживают в самых жутких авариях, при сильных падениях. Обходятся шишками, ссадинами и синяками. С чем это связано, почему пьяному море по колено, неужели действительно пьяного Бог бережет?

Версия первая - расслабленные мышцы. Некоторые полагают, что из-за этого резко снижается риск травматизма при падениях и прочих опасных ситуациях.

Версия вторая - шаолиньские монахи. Тут суть в следующем: пьяные люди будто бы достигают особого внутреннего состояния, впадают в некий транс наподобие знаменитых монахов, которые могут ходить по углям или гвоздям, не чувствуя боли.

Что говорят ученые? Они разводят руками, одни считают это полным бредом и не находят связи между живучестью алкоголиков и спиртным. Другие же полагают, то надо проводить больше исследований, а потом уже делать выводы, мол, тема еще мало изучена.

В Иллинойсе ученые пошли на эксперимент. С 1995 по 2009 годы проводился анализ результатов травм 191 000 людей. Вот что выяснилось: пьяные получали на 23% меньше почечных осложнений и на 30% меньше - сердечных.

Изучая обстоятельства смерти 6733 людей, исследователи поняли, что две трети из них были в трезвом состоянии. Лишь одна треть - пьяные.

Ученые выяснили, что трезвый человек в опасной ситуации начинает проводить анализ и действует по шаблону, предложенному мозгом, пьяный человек ничего не анализирует и поступает "по наитию", как Бог на душу положит. Другими словами, полагается на инстинкты и рефлексы, отключая разум, и поэтому выживает.

Способность пьяных удерживать равновесие порой поражает, они делают это интуитивно, а еще благодаря снижению чувств гравитации. Да, они часто падают, но, как правило, с минимальными последствиями для здоровья.