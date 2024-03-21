Домашняя ядовитая ящерица укусила своего хозяина, и он скончался

При этом речь идёт вовсе не о собаке, а об аризонском ядозубе.

Двух таких ядовитых ящериц 34-летний мужчина держал в качестве любимцев. Вот только один из ядозубов вцепился в хозяина, и у Кристофера практически сразу начались пугающие симптомы.

Ещё до того, как добраться до больницы, мужчина несколько раз потерял сознание. Кроме того, наблюдались судороги и трудности с дыханием.

К сожалению, врачи не смогли помочь несчастному, и он скончался. Вскрытие показало, что яд ящерицы нанёс большой ущерб сердцу и печени.

Подруга Кристофера передала обеих ящериц в службу по контролю за животными. Кстати, в Колорадо содержание таких созданий дома незаконно.

При этом экспертов удивило то, что ядозуб умудрился убить своего владельца.

Обычно их укусы болезненны, но не смертельны — последнее сообщение о смерти человека при таких обстоятельствах было в 1930 году.