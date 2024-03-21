Зачем в слове iPhone впереди стоит строчная буква i

Строчная буква i имеется в названиях как минимум 23 продуктов Apple, среди них знакомые всем iMac, iBook, iPod и так далее.

Первый раз эта буква появилась в 1998 году, это был iMac, популярнейшее и максимально успешное творение компании. В то время у Apple был кризис, она чуть не стала банкротом. Новинка явилась спасательным кругом в этой ситуации.

Сначала ее хотели назвать MacMan, но одному из членов команды разработчиков имя не понравилось, он назвал его "разочаровывающим" и предложил свой вариант.

Кен Сигалл и придумал эту самую приставную буквочку i. Именно он назвал легендарный продукт iMac, где Мас - это часть слова Macintosh, а i - сокращенная версия слова "интернет". Эта добавка к имени делала акцент на способности нового компьютера получать доступ к всемирной паутине. В то время это было очень редкой особенностью.

Джобс сначала не одобрил такое название, но позже все-таки согласился и даже проникся. Теперь строчная буква i помещается перед самыми разными товарами Apple, будь то "железо" (iPod, iPad, iPhone) или программное обеспечение (iOS, iCall, iTunes, iBooks).

Первый телефон, кстати, компания хотела назвать Mobi, TriPod, или TelePod. Потом все же остановилась на iPhone, это название крепко прижилось и полюбилось пользователям.

Между прочим, приставная строчная буква опять-таки делала акцент на возможности подключаться к мировой Сети. Ведь в 2007 году (выпуск первого iPhone) выход в интернет с мобильного телефона был настоящим прорывом в мире технологий.